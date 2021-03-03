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Российские АПЛ у британского побережья – это тревожный сигнал для Соединенных Штатов, уверены авторы новой публикации в китайском издании Sohu. Они пишут, что таким образом РФ предупреждает США о своей готовности предпринять жесткие меры в ответ на любую агрессию.

Великобритания, которая находится, по мнению экспертов, «под каблуком» у Вашингтона, регулярно участвует в американских провокациях в отношении России. Она отправляет свои истребители «Тайфун» кружить над акваторией Черного моря, нарушая все действующие правила, выпускает разведывательные самолеты RC-135W непосредственно к российским рубежам.

Однако Британия, действуя по указке США, все же боится России и возможных ответных действий на свои гнусные провокации. Это подтверждается недавним эпизодом с подводной лодкой проекта «Варшавянка».

Суть такова – подлодка «Ростов-на-Дону» заранее уведомила о том, что намеревается следовать через пролив Ла-Манш, и шла по заявленному маршруту. Однако страхи Великобритании настолько сильны, что она решила перестраховаться. И отправила в сопровождение АПЛ речной патрульный корабль HMS Mersey. Эксперты утверждают, что данное судно в случае конфликта не смогло бы нанести подлодке никакого вреда. Мало того, у него на борту даже нет гидролокационного оборудования, поэтому субмарина просто могла скрыться под водой, чтобы пропасть из виду своего сопровождающего.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут также, что в случае дальнейших провокаций Россия намеревается предпринимать еще более жесткие меры. И тогда Великобритания испугается по-настоящему.

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