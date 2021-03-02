Соединенные Штаты упрекают Россию и Китай в создании противоспутникового оружия, но вместе с тем не замечают действий Великобритании, которая уже испытывает такие виды вооружений, замечают эксперты китайского издания Sohu.

Они напоминают, что совсем недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России и Китаю нужно сворачивать проекты по разработке противоспутникового вооружения. Также он предложил объединиться в этом вопросе всем трем государствам и создать какие-то единые правила и стандарты.

Эксперты Sohu считают эти заявления Блинкена лицемерными. Все дело в том, что партнер США по Североатлантическому альянсу в настоящий момент готовит свои новейшие истребители Typhoon к отработке боевых операций по уничтожению спутников. Однако к ней Вашингтон никаких претензий не предъявляет, сосредоточившись лишь на Китае и России.