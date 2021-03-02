Американский канал CBS опубликовал в Сети уникальную видеозапись годичной давности. На кадрах изображена атака Ирана на иракскую базу Айн аль-Асад, на которой дислоцируются американские военнослужащие. По словам авторов видео, это был акт возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани.

Эксперты, прокомментировавшие запись, отмечают, что на территорию базы попало как минимум три баллистические ракеты. Также сообщается, что съемка проводилась с беспилотного аппарата, принадлежащего Тегерану.

Экспертов удивляет тот факт, что военнослужащие США, находящиеся после удачного покушения на Сулеймани в полной готовности к возможной мести, все же «проморгали» и ракетный удар, и появление беспилотника, который следил за базой и за атакой. Впрочем, последнее вполне объяснимо, так как позже выяснилось, что БПЛА принадлежал американской стороне.

Официальный Вашингтон до сих пор не разглашает информацию о разрушениях на своей иракской базе, а также о пострадавших. По мнению экспертов, количество последних вполне могло перевалить за сто человек.