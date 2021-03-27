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В Сети недавно распространились слухи о смерти актёра Вина Дизеля, являющегося звездой серии фильмов «Форсаж».

Однако все сообщения о его смерти являются не более, чем вымыслом. Как отмечается, сейчас он готовится к премьере девятого фильма «Форсаж», которую из-за коронавируса вновь перенесли – теперь на 25 июня. Также совсем недавно он поделился в своём Instagram-аккаунте портретом своего персонажа Доминика Торрето. Портрет был нарисован художницей из Бразилии, а самому актёру его показал один из сценаристов фильма.

Слухи о смерти того или иного актёра появляются время от времени. К примеру, недавно сообщалось, что якобы скончался Джейсон Стэтхэм. Нередки подобные слухи и о звёздах российского шоу-бизнеса.

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