В Сети появились кадры, на которых показано, как происходит процесс подготовки офицеров ВКС России.

Как сообщается, занятия проводятся в Тверской военной академии. Подготовка офицерского состава ВКС РФ занимает немало времени. Особое внимание уделяется тактическим навыкам. Так, на экранах будущие офицеры видят зону действия радиолокаторов. Создаётся обстановка, которая приближена к боевой ситуации. Отработка учебных ситуаций ведётся по разным сценариям.

Преподаватели, как указывается, во время занятий придумывают различные ситуации, к примеру, как противостоять дронам второго поколения. Кроме того, в обучении используется искусственный интеллект – например, для обработки данных и построения трёхмерной карты местности.

Отмечается, что в академии дают действительно уникальные знания, и из-за этого, в том числе, здесь можно увидеть немало иностранных офицеров, в основном из Азии или Африки.