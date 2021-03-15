В Серпухове 14 марта отметили Прощеное воскресенье, однако организация мероприятия вызвала массу вопросов у жителей города.

Так, отмечается, что добраться до площади Ленина, где отмечали гуляния, было достаточно непросто. На улице Ворошилова образовалась пробка, поэтому движение осуществлялось весьма медленно. Те же, кто предпочёл отправиться на гуляния на своём транспорте, столкнулся ещё и с проблемой парковки – найти место было затруднительно, так как многие места практически не расчистили от снега и наледи. Кроме того, дороги, ведущие к месту праздника, попросту перекрыли, и задействованы в этом были мусоровозы.

Как отмечается, на площади Ленина провели реконструкцию, и это первый раз, когда Масленица отмечается на обновлённой площади. Место поделили на несколько площадок, где каждый мог найти для себя что-то интересное. Также был установлен традиционный масленичный столб, но, по некоторым данным, ради него пришлось разобрать брусчатку.

Состоялось и сожжение чучела Масленицы. Однако из-за сырой погоды чучело пришлось пропитать горючим, так как оно никак не хотело загораться. В итоге по площади разнёсся чёрный дым и отчётливый химический запах.