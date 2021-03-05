В Саратовской области началась проверка рынка ритуальных услуг и погребения.

Как указывается, во время проверки сферы похоронного дела были найдены пробелы, касающиеся правового регулирования. Так, работники кладбищ в Саратове требуют у граждан денег за предоставление мест на кладбище. Однако эта услуга является муниципальной и должна оказываться бесплатно.

Кроме того, указывается, что в регионе нормативно не закреплён учёт родственных захоронений. Такая возможность, как уточняется, фактически отсутствует. Это также оказало существенное влияние на развитие теневого бизнеса в данной сфере.

В настоящее время ведётся опрос родственников умерших, для того, чтобы выяснить, требовали ли с них деньги. Также сообщается, что некоторые ритуальные магазины расположены в многоквартирных домах, что законодательно запрещено. Подобные магазины были обнаружены в Саратове и Энгельсе.