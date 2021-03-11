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В Саратове более четырёх тысяч жителей остались без отопления на весь день из-за коммунальной аварии.

Как сообщается, была повреждена тепломагистраль на пересечении улиц Григорьева и Комсомольская. По словам администрации города, в зоне отключения проживает около 4 200 человек. Всего от отопления были отключены 24 жилых знания, несколько административных зданий, а также два здания социальной сферы. В том числе, отмечается, что без отопления остался один детский сад.

Кроме того, из-за проводимых работ по восстановлению, затруднено автодвижение поблизости от места аварии. Также отменено движение троллейбусов маршрута №2.

Энергетики уже сообщили, что работы по ремонту займут, скорее всего, весь день – они планируют закончить не ранее восьми часов вечера. Отопление в дома может вернуться ещё позже.

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