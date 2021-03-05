В Санкт-Петербурге был обнаружен старинный тоннель, который проложен от Невы до Арсенальной набережной.

Тоннель был найден строителями. Как сообщается, здесь расположены бывшие корпуса завода «Арсенал», и теперь их перестраивают под арт-пространство Temple of Deer. Открытие должно состояться уже этой весной, правда, лишь частично. Так, здесь появятся концертный комплекс и выставочные залы, а также фото-студия и ночной клуб.

Кроме того, в будущем здесь запланировано открытие фуд-маркета и барной улицы, а также зоны для фестивалей.

Найденный тоннель также планируется переделать, чтобы он стал отдельным входом. Посетители смогут воспользоваться тоннелем, перейдя проезжую часть. Открытие тоннеля запланирована на 2022 год.