В Санкт-Петербурге были обнаружены человеческие останки, которые могли принадлежать ребёнку.

Как сообщается, скелетированные останки человека были найдены прохожей в парке в Красносельском районе Санкт-Петербурга, недалеко от многоэтажки по улице Маршала Захарова. Уточняется, что тело погибшего имеет рост около 94 сантиметров, что говорит о том, что останки принадлежат, по всей видимости, ребёнку во возрасте около трёх лет.

Для того, чтобы выяснить причины смерти человека, как давно она наступила, а также возраст погибшего, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, по факту обнаружения тела начата доследственная проверка. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.