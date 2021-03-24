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В Санкт-Петербурге были обнаружены человеческие останки, которые могли принадлежать ребёнку.

Как сообщается, скелетированные останки человека были найдены прохожей в парке в Красносельском районе Санкт-Петербурга, недалеко от многоэтажки по улице Маршала Захарова. Уточняется, что тело погибшего имеет рост около 94 сантиметров, что говорит о том, что останки принадлежат, по всей видимости, ребёнку во возрасте около трёх лет.

Для того, чтобы выяснить причины смерти человека, как давно она наступила, а также возраст погибшего, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, по факту обнаружения тела начата доследственная проверка. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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