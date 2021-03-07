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В рыбинском СИЗО №2 “Софийка” семь сотрудников ФСИН избили подследственного за отказ ввести в организм металлоискатель. При этом сообщается, что вина мужчины в мошенничестве, в котором его подозревают, даже еще не доказана.

Адвокат подследственного узнал о происшествии только на следующий день и сразу же сделал заявление. Он отметил, что сотрудники ФСИН не только нанесли серьезные побои его подопечному, но еще и отказываются отправить мужчину на медицинское обследование из-за сильных болей в боку. Кроме того, они уничтожили продукты, которые родственники передали подследственному во время свидания.

Адвокат заявил, что по факту избиения, а также попытки использовать прибор, который не должен применяться к людям, он будет подавать жалобу на региональное управление ФСИН, а также на прокуратуру. По словам юриста, администрация СИЗО никаких отклонений от действующего законодательства признавать не намерена.

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