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Митрополит Волоколамский Иларион в эфире «России 24» рассказал о том, что из-за гендерной идеологии в Европе могут запретить Библию.

По словам митрополита, сейчас нет той Старой Европы, на которую раньше ориентировалась Россия. Сейчас европейская идеология становится практически антирелигиозной, а многие постулаты попадают под запрет. Митрополит привёл в пример ситуации, когда в Европе запрещают носить крестик, и за его ношение могут уволить.

Также митрополит рассказал, что людей принуждают следовать гендерной идеологии, согласно которой человеку можно выбирать свой пол. В этом случае, как он считает, легко можно отправить под запрет Библию, где уже в самом начале говорится «Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их».

Кроме того, митрополит указал, что с биологической точки зрения пол человеку поменять невозможно, можно лишь придать ему внешний вид человека другого пола. Даже если делать операцию, то мужчина не станет женщиной и не сможет родить детей. Но таким людям разрешают усыновление. Митрополит выразил надежду, что до России такие веяния не дойдут.

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