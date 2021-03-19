В Чебоксарском производственном объединении им. Чапаева представили новейшую противоградовую установку «Эльбрус А» для стрельбы по облакам. По словам производителей, она способна обеспечить надежную защиту сельскохозяйственных угодий от града и сохранить урожай.

Гендиректор компании Михаил Резников рассказал, что новая установка использует ракеты разных калибров, благодаря чему можно выбирать их в зависимости от обстановки. Кроме того, «Эльбрус-А» оснастили цифровым управлением, позволяющим более точно настраивать все параметры стрельбы.

Конструкционные особенности установки дают возможность запустить одновременно шестнадцать ракет. При этом можно настраивать углы возвышения таким образом, чтобы до максимума увеличить площадь поражения.

По словам Игоря Насенкова, занимающего пост генерального директора холдинга «Технодинамика», в который входит производственное объединение, противоградовые установки дают возможность снизить потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий в пять раз.