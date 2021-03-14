Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи, отметил, что прививку от COVID-19 в РФ сделали уже почти 7 000 000 человек.

Согласно словам эксперта, российская вакцина «Спутник V» способна защитить человека от тяжелой формы коронавирусной инфекции в 100 процентах случаев, а ее общая эффективность составляет 91,6 процента. Разработчики препарата также отмечают, что она сможет обезопасить привитых людей от болезни, как минимум, на два года.

Специалист порекомендовал россиянам, которые переболели коронавирусом, регулярно следить за показателем своих антител и сделать прививку, если он стал слишком низким. Гинцбург добавил, что вакцинацию сейчас могут пройти даже пациенты с раковыми опухолями.