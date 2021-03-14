читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи, отметил, что прививку от COVID-19 в РФ сделали уже почти 7 000 000 человек.

Согласно словам эксперта, российская вакцина «Спутник V» способна защитить человека от тяжелой формы коронавирусной инфекции в 100 процентах случаев, а ее общая эффективность составляет 91,6 процента. Разработчики препарата также отмечают, что она сможет обезопасить привитых людей от болезни, как минимум, на два года.

Специалист порекомендовал россиянам, которые переболели коронавирусом, регулярно следить за показателем своих антител и сделать прививку, если он стал слишком низким. Гинцбург добавил, что вакцинацию сейчас могут пройти даже пациенты с раковыми опухолями.

Вам может понравиться

Военкор Сладков призвал Украину не искать эшелоны с российской бронетехникой в донских степях

Военный корреспондент Александр Сладков ответил на публичные заявления украинских чиновников о том, что несмотря на меньшую численность населения, Украина имеет компактную и более боеспособную армию, чем Россия. Те же чиновники

Алексей Леонков раскрыл сценарий боевых действий на Донбассе

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как будут развиваться события на Донбассе в том случае, если Украина решит все же атаковать самопровозглашенные ЛНР и ДНР. По его словам, все начнется с

Порошенко припомнили высказывание на русском языке о выгоде Харьковских соглашений и дружбы с Россией

Украинские СМИ покопались в архивах и обнаружили высказывание пятого президента страны Петра Порошенко о том, что Харьковские соглашения позволяют защитить национальные интересы как России, так и Украины, а также являются
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 марта – переменная облачность, до 2 °C | город Мытищи: погода, 14 марта – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C |