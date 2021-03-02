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Как сообщает Росстат, в России за прошедший год цены на продукты выросли на 8,2%.

В Европе же повышение цен за год составило 1,1%. Также для сравнения указывается, что в Турции за год цены на продукты выросли на 15%, а в Киргизии – на 10,1%.

В России больше всего подорожали овощи – они стали стоить дороже на 17,5%, а в Европе – всего лишь на 0,2%. Также сильно подорожали фрукты – на 13,5%, и различные сладости. Так, конфеты стали стоить дороже на 13,7%. Стоимость масла увеличилась на 11%, хлеба – на 9%. При этом в Европе цены на хлеб выросли на 1,1%, на фрукты – на 3,3%.

Кроме того, ранее агентство Bloomberg составило список стран, где повышение цен на продукты способно привести к народному недовольству. Россия была включена в этот список. Также в список попали Бразилия, Индия, Нигерия и Турция.

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