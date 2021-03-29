Российские специалисты разработали устройство, при помощи которого можно брать кровь из руки человека без боли.

Разработкой устройства занимались специалисты Сколковского института науки и технологий. В устройстве используется несколько нейронных сетей. Так, одна предназначена для обработки информации и шумоподавления, ещё одна определяет контуры вен. Третья нейросеть отвечает за то, чтобы очертания сосудов, которые определила система, совпадали с их реальными границами.

Применение подобной системы особенно важно в тех ситуациях, когда у человека не видны вены, и их трудно или невозможно пальпировать. В настоящее время разработка уже была проверена на добровольцах. Проведённое тестирование продемонстрировало, что сканер находит венозный рисунок в ближнем ИК-диапазоне. После этого разработка проецирует изображение вен на тело пациента.