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Специалисты из РФ работают над созданием устройства, с помощью которого можно будет определить наличие антитела к COVID-19 прямо у себя дома.

Для проведения соответствующего теста достаточно поместить капельку крови на специальный сенсор – спустя несколько минут будет продемонстрирован результат измерения. Прототип прибора включает в себя блок-приставку к мобильному гаджету и комплект сменных сенсоров. Ученые отмечают, что он способен распознавать антитела IgG и IgM, а также различать их между собой.

В плане применения данное оборудование будет похоже на обычный глюкометр. Разработчики отмечают, что в случае серийного производства стоимость данного устройства составит примерно 5 000 рублей. Однако Андрей Поздняков, врач-инфекционист, считает, что выданные этим прибором результаты все равно потребуют лабораторного подтверждения.

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