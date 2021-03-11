В России могут ввести наказание за оскорбление педагогов. С этим предложением выступил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Своё предложение он выдвинул во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Морозов также рассказал об этом на своей Facebook-странице.

Как заявил Морозов, сейчас они подготавливают закон для дополнительной защиты учителей. Согласно этой инициативе, будут введены административные наказания в отношении тех лиц, кто допускает оскорбления в адрес учителей, или унижает их профессиональные честь и достоинство.

Также Морозов выступил и с другим предложением – сократить срок обучения по средним профессиональным программам. Сейчас в колледжах и техникумах обучаются четыре года, и Морозов предложил сократить этот срок на один год.