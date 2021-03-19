Бывший пресс-секретарь администрации Находки Константин Шевкин оказался в больнице после нападения злоумышленника с газовым баллончиком. В настоящий момент пострадавший уже чувствует себя лучше и беседует с представителями правоохранительных органов.

Нападение на Шевкина произошло утром в пятницу во дворе одного из многоквартирных домов города. Злоумышленник сперва нанес сильный удар в висок, набросившись на бывшего пресс-секретаря со спины, а уже затем распылил слезоточивый газ прямо ему в лицо.

Нападавший с места преступления очень быстро сбежал. Шевкин, который был доставлен в больницу, не запомнил преступника, так как у него просто не было возможности его увидеть.

Местные издания предполагают, что нападение на Шевкина связано с его общественной деятельностью. В настоящий момент он принимает участие в избирательной кампании одного из депутатов гордумы, а также поддерживает организацию «Делаем город лучше».