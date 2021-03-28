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Польский журналист Пшемыслав Земацкий назвал гиперзвуковые ракеты России «бумажным супероружием» и заявил, что подавляющее большинство амбициозных проектов РФ так никогда и не реализуются.

Он отметил, что Россия практически каждый год анонсирует вооружения, которые не имеют аналогов в мире. По словам эксперта, только на 2021 год запланированы учения гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал», баллистических «Сарматов» и подводных беспилотников «Посейдон».

В то же время, у России нет возможности доводить эти проекты до логического завершения, уверен польский эксперт. Москва не согласна с этим заявлением. Подтверждением ее успехов является хотя бы серийное производство истребителей пятого поколения Су-57, а также танков «Армата», которые действительно не имеют аналогов в мире.

Россия последовательно реализует все задуманные проекты, которые в ходе испытаний показывают соответствие заявленным характеристикам. Поэтому заявления польского журналиста – это всего лишь очередная попытка хоть таким способом насолить РФ.

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