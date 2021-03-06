В Подмосковье местным жителям собираются списать штрафы за их долги за вывоз мусора.

Об этом сообщил УК «Региональный оператор». Согласно заявлению компании, эта мера понизит финансовую нагрузку на людей, которые пострадали от пандемии коронавируса. Как отмечается, будут списаны те штрафы, которые были начислены с начала 2020 года по март 2021 года.

В случае оплаты штрафа ранее будет произведён перерасчёт. Внесённая сумма за оплату штрафа будет учтена в счёт оплаты услуги за следующий месяц. Всего списание штрафов затронет около 250 тысяч человек.

Кроме того, региональные операторы Сергиево-Посадский, Каширский и Рузский также спишут гражданам штрафы, если они оплатят полностью свой основной долг. На это у них есть время до конца марта. Как указывает, владельцы домов в этих регионах задолжали более миллиарда рублей.