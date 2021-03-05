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Врачи Видновского медучреждения смогли спасти 72-летнего мужчину, едва не потерявшего свою правую ногу из-за коронавирусной инфекции.

В больнице у пенсионера зафиксировали гангрену и некротическую рану на правой нижней конечности. Причиной произошедшего стали тромбы, возникшие в венах ног, после того как пациент переболел COVID-19. Медики приняли решение срочно прооперировать мужчину.

Отмечается, что операция прошла успешно. После этого начался реабилитационный период, в ходе которого пенсионер находился под наблюдением медработников. В Минздраве Подмосковья указывают на то, что мужчина сравнительно быстро поправился и был выписан из больницы. Его лечение продолжается в амбулаторных условиях.

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