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В Московской области более 8 тысяч семей получили пособие для новорождённых.

Как сообщается, выплата предназначается для того, чтобы семьи купили предметы для ухода за новорождённым. Пособие было введено недавно – осенью 2019 года. Отмечается, что семьи могут выбрать подарочный набор «Я родился в Подмосковье», или пособие. Размер выплаты – 20 тысяч рублей. Для её получения необходимо написаться заявление, а также зарегистрировать ребёнка органами записи актов гражданского состояния МО.

Пособие выплачивается на каждого родившегося ребёнка. Деньги переводятся на тот счёт, который был указан в заявлении, в течение 10-ти рабочих дней.

С начала 2021 года, как заявила пресс-служба министерства соцразвития региона, такое пособие было выплачено уже 8 357 семьям.

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