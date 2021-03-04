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В Подмосковье подсчитали, сколько в среднем посетители кафе отдадут за блины во время Масленицы.

Согласно заявлению Сергея Воскресенского, который является министром сельского хозяйства и продовольствия МО, в среднем полакомиться ресторанными блинами обойдётся в 600 рублей. Он рассказал, что к Масленице многие кафе и рестораны собираются подготовить различные праздничные мероприятия. Попробовать можно будет также и разные национальные блюда.

Среди заведений, где можно будет отведать блинов, Воскресенский назвал сеть ресторанов «Теремок». В области расположено 38 таких заведений. Гостям ресторана предлагаются как сытные, так и сладкие виды блинов.

Кроме того, на Масленицу планируется открыть более 30 тематических ярмарок в регионе.

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