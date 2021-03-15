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В 2020 году выплаты на детей от 3 до 7 лет в Подмосковье получили 112 тыс. жителей. В 2021-м ожидается увеличение их количества до 124 тысяч, заявила глава Минсоцразвития региона Ирина Фаевская. Она также пояснила, каким образом родители могут получить эти пособия.

По словам Фаевской, с текущего года будет производиться ранжирование выплат в зависимости от того, какой среднедушевой доход приходится на конкретную семью. Выплачивать будут 50, 75 либо все сто процентов от детского прожиточного минимума по столичному региону.

Для получения денег не нужно собирать какие-либо документы. Достаточно лишь после 1 апреля подать соответствующее заявление через портал Госуслуг. Справки, подтверждающие уровень дохода, не нужны.

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