Инженера Валерия Пшеничного, который после помещения в СИЗО был изнасилован и убит в камере четвертого следственного изолятора Петербурга, судят посмертно за мошенничество в особо крупных размерах.

По материалам следствия, Валерий и Денис Пшеничные в ходе выполнения заказа от военного ведомства РФ присвоили 360 миллионов рублей за 6 лет. Адвокаты «русского Илона Маска» стоят на позиции, что дело сфальсифицировано. Они приводят в подтверждение своей версии заявление антимонопольной службы о том, что отец и сын своими разработками сэкономили России около полумиллиарда рублей.

Кроме того, защита заявляет, что Минобороны сняло все претензии по хищению средств сразу после того, как заказ был принят.

Денис Пшеничный успел выехать за границу и в настоящий момент, по одной из версий, находится во Франции. Он отказался от закрытия дела в отношении своего отца, так как хочет добиться правды.

Компания Валерия Пшеничного разработала по заказу Минобороны трехмерную модель подводной лодки. В 2016 году «русский Илон Маск» заподозрил одного из партнеров – Андрея Петрова, – в присвоении крупных сумм бюджетных денег. Однако тот дал показания на Пшеничного, сообщив правоохранительным органам, что изобретатель сильно завысил смету.

В 2018 году Пшеничного арестовали, после чего он был найден задушенным в камере. Созданная им модель субмарины по сей день считается одним из величайших достижений как СССР, так и России в сфере производства подводных лодок.