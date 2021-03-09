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В пещерах на юго-западе Германии были найдены окаменелости древних собак.

Благодаря этим находкам учёные выдвинули предположение, что одомашнивание волков и переход их к собакам перешёл около 14-16 тысяч лет назад именно в этом регионе. Так, были исследованы восемь окаменелостей, из которых выделили генетический материал. Затем полученные анализы сравнили с образцами других древних собак.

В итоге исследование указало на большое генетическое разнообразие древних собак. Отмечается, что у пяти животных были выявлены практически все гены, которые имеются у современных пород. Как предполагается, 12-17 тысяч лет назад люди того времени начали приручать волков из различных популяций, что в итоге и привело к разнообразию современных собачьих пород.

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