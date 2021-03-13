читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Пензе областная детская клиническая больница заплатит два миллиона рублей за смерть шестилетнего мальчика.

Инцидент произошёл ещё в 2018 году. 6 октября в больницу поступил шестилетний мальчик, у которого был выявлен перелом правой руки. Ребёнку наложили лонгету и отпустили домой. Однако из-за ухудшения его состояния на следующий день мальчика вновь доставили в больницу, где ему сняли и вновь наложили лонгету.

Как сообщается, травматолог недооценил степень тяжести состояния ребёнка. Мальчик скончался утром 8 октября в реанимации.

Мать ребёнка подала иск и потребовала пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил иск, и назначил женщине компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей. После апелляции размер компенсации был увеличен до 2 миллионов рублей.

Травматологу ограничили свободу на 1 год и 6 месяцев, также на два года его лишили права заниматься врачебной деятельностью.

Вам может понравиться

Журналисты выяснили имя иностранного гостя Владимира Путина

В информагентстве «Ъ» узнали, кто именно посещал Владимира Путина, российского лидера, 4 марта в вечерние часы. Этим иностранным гостем оказался Франсуа Фийон, ранее занимавший должность французского премьер-министра. Президент РФ рассказал

National Interest рассказал о тайной сделке Израиля с польским генералом о передаче МиГ-29

В журнале The National Interest, издаваемом в США, рассказали о том, как Израилю удалось заполучить в свое распоряжение истребители МиГ-29, созданные в СССР. В материале указывается, что израильское командование всеми

Из-за низких рейтингов ТНТ закрывает шоу “Бородина против Бузовой”

На ТНТ заявили о закрытии шоу «Бородина против Бузовой». Как сообщается, завершающий выпуск этой передачи выйдет уже 12 марта. Ранее планировалось, что шоу будет транслироваться ещё до лета, однако из-за
  • Анна
  • 11.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 марта – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 марта – ясно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 марта – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 13 марта – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 13 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 13 марта – пасмурно, до -0 °C |