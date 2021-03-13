В Пензе областная детская клиническая больница заплатит два миллиона рублей за смерть шестилетнего мальчика.

Инцидент произошёл ещё в 2018 году. 6 октября в больницу поступил шестилетний мальчик, у которого был выявлен перелом правой руки. Ребёнку наложили лонгету и отпустили домой. Однако из-за ухудшения его состояния на следующий день мальчика вновь доставили в больницу, где ему сняли и вновь наложили лонгету.

Как сообщается, травматолог недооценил степень тяжести состояния ребёнка. Мальчик скончался утром 8 октября в реанимации.

Мать ребёнка подала иск и потребовала пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил иск, и назначил женщине компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей. После апелляции размер компенсации был увеличен до 2 миллионов рублей.

Травматологу ограничили свободу на 1 год и 6 месяцев, также на два года его лишили права заниматься врачебной деятельностью.