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Соединенные Штаты намереваются размещать свои ракеты на территории Польши, Румынии и других стран, расположенных в непосредственной близости от российских границ. Однако у РФ есть план, который позволит жестко ответить на подобные провокации, сообщает издание Avia.Pro.

Авторы портала пишут, что если стратегическое вооружение НАТО появится у российских рубежей, США вполне могут ожидать весьма неприятного сюрприза. На Кубе и в Венесуэле Россия разместит свои гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые в настоящий момент заканчивают государственные испытания.

Эти боеприпасы, способные развивать скорость до 9 чисел Маха, со столь близкого расстояния долетят до США всего за пару минут, что создаст Вашингтону некоторые неудобства. Зная об этом, он будет вынужден вести себя гораздо скромнее у российских рубежей.

До настоящего момент Россия неоднократно заявляла, что не собирается размещать свое вооружение в Венесуэле или на Кубе. Однако провокации США, ее наглое поведение у границ РФ и в Черноморском регионе вполне могут вынудить ее изменить это решение.

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