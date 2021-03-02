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Специалисты, занимающиеся изучением акул у побережья Новой Зеландии, обнаружили, что три вида этих животных являются светящимися.

Так, биолюминесценция была обнаружена у китовых, чёрных и южных акул. Все они обитают на такой глубине океана, куда солнечный свет практически не проникает. При этом китовая акула стала самым крупным позвоночным, который обладает биолюминесценцией.

Для чего акулам нужно это свечение, специалисты на данный момент не могут точно сказать. Как правило, биолюминесценция необходима для отпугивания врагов, но, к примеру, у чёрной акулы нет естественных врагов. Ещё одним предположением служит версия, согласно которая биолюминесценция помогает улучшать видимость при поиске добычи.

Для более точного установления причин свечения учёные планируют продолжать изучение этих акул.

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