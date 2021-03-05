Некоторое время назад СМИ опубликовали ряд статей, в которых сообщалось о том, что в Новосибирске перекроют дорожное движение из-за приезда в город премьер-министра России Михаила Мишустина.

Как заявил Борис Беляков, являющийся пресс-секретарём Мишустина, эти сведения являются неверными. Согласно его заявлению, они не поддерживают того, чтобы при передвижении или при посещении делегацией объектов вводились какие-либо подобные ограничения. Беляков отметил, они всегда обращаются к принимающей стороне с просьбой воздержаться от подобных мер.

Беляков также указал, что сообщения об «избыточных ограничениях» в регионах, которые собирается посетить Мишустин, всегда отслеживаются. Если же информацию удаётся подтвердить, то проводится разъяснительная работа.