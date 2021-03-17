В планах ВПК США первостепенную роль играла возможность использования беспилотных средств. С каждым годом дроны во многих странах используются в увеличивающихся масштабах. И не только в небе, но и в море, то есть в оснащении подводных лодок. ВМС поставило своей основной целью заключение долгосрочных контрактов с AeroVironment Blackwing.

Калифорнийская компания AeroVironment Inc. была выбрана Министерством обороны (DOD) для производства примерно 120 своих беспилотников Blackwing («чёрное крыло»), которые могут быть развернуты с подводных лодок ВМС США.

Согласно уведомлению, размещенному на сайте федерального правительства, Командование морских систем (NAVSEA) объявило о планах заключить единственный контракт с Aerovironment, Inc.

На сайте государственных закупок американской администрации размещена информация о покупке до 120 БПЛА Blackwing 10C у калифорнийской компании. В запросе упоминаются только невооруженные дроны.

Беспилотный летательный аппарат Blackwing имеет безопасный цифровой канал передачи данных на подводную лодку. Дрон может быть запущен с субмарины, а также с подводного беспилотного аппарата. Но, скорее всего, пока такие дроны будут запускать именно с подводных лодок в разведывательных целях, хотя он способен выполнять и другие задачи.

Blackwing 10C планируется оснастить миниатюрными электрооптическими и инфракрасными датчиками в носовой части. Пока еще не ясно, чем версия 10С отличается от предыдущих версий Blackwings, но автор The Drive Томас Нью Дик подчеркивает возможное наличие общих черт с Switchblade 10C той же компании, который обладает модернизированным каналом передачи цифровых данных.

Если говорить о сроках поставки дронов в ВМС США, то фактически их могут начать поставлять уже в августе 2021 года. В целом же поставки запланированы на двухлетний период, причем подписание первого контракта, вероятно, состоится в мае 2021 года.

БПЛА Blackwing 10C уже разработаны, протестированы и интегрированы с остальными компонентами и подсистемами SLUAS.

Согласно запросу NAVSEA на предложение (RFP), БПЛА должны оставаться в воздухе по крайней мере один час, работать на диапазонах от линии видимости радиогоризонта, и использовать переменную пропускную способность зашифрованной связи данных равной по крайней мере 256-битной прочности шифрования.

ВМС США также изучили способы, с помощью которых беспилотные летательные аппараты могут помочь пополнять запасы подводных лодок в море. В начале этого года они испытали такую платформу, на которую большой беспилотник-квадрокоптер доставил малогабаритный груз на подводную лодку.

Используя электрические двигатели для вертикального взлета и посадки, эта система обеспечивает БПЛА новыми возможностями без ущерба для дальности полета. Преимуществом данной системы является возможность развернуть её в любом месте.

JUMP 20

«Jump 20» разработан для наблюдения, разведки, поиска и спасения. В зависимости от пожеланий заказчика он может оснащаться различными видеокамерами, включая инфракрасные и тепловизионные. Согласно техническому описанию, «Jump 20» оснащается бензиновым двигателем, способным разгонять его до 133 км/ч. Работу четырёх винтов для вертикального взлёта и посадки обеспечивают электромоторы.

Преимуществом данной системы является возможность развернуть её в любом месте.» разработан для наблюдения, разведки, поиска и спасения. В зависимости от пожеланий заказчика он может оснащаться различными видеокамерами, включая инфракрасные и тепловизионные.

Согласно техническому описанию, «Jump 20» оснащается бензиновым двигателем, способным разгонять его до 133 км/ч. Работу четырёх винтов для вертикального взлёта и посадки обеспечивают электромоторы.