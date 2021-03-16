Прогнозы экспертов и журналистов на то, что Украина 15 марта начнет наступление на самопровозглашенные республики Донбасса, не оправдались, рассказал подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он сообщил, что ситуация на линии разграничения контролировалась в течение всего дня в понедельник, однако полномасштабного наступления противника не случилось. Мало того, никаких перемещений техники или формирования ударной группировки ВСУ на границе с Украиной замечено не было.

Напомним, что ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что 15 марта ожидается «тяжелый день для всех украинцев и для властей страны». Военные эксперты и журналисты тут же решили, что речь идет о Донбассе, однако дело было совсем не в наступлении ВСУ.