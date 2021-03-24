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В московском зоопарке умер белоголовый сип, который проглотил перчатку одного из посетителей.

Как сообщается, сипа отнесли в ветеринарный корпус вечером 13 марта. Было замечено, что птица вялая, а во время переноски она практически не оказывала сопротивления. Четыре ветеринарных врача пытались спасти жизнь сипа в течение суток, но безуспешно.

Выяснилось, что в кишечнике сипа находится перчатка, причём перчатка не кого-либо из рабочих зоопарка, а посетителя. Предполагается, что посетитель решил подразнить птицу, что и привело в итоге к столь печальным последствиям.

Умершему сипу было, как сообщается, 27 лет. Живут же они в среднем 40 лет. В России белоголовые сипы встречаются весьма редко, и поэтому они были занесены в национальную Красную книгу.

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