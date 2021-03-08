В Мордовии женщина, желающая избавиться от ненужного ребёнка, оставила его в роддоме, сообщает “Столица С“.

История произошла в Саранске около 20-ти лет назад. У супругов – Людмилы и Михаила, была непростая семейная жизнь и двое детей, сын и дочь. Отмечается, что мужчина злоупотреблял алкоголем, а также «гонял» жену и детей. Однако женщина умудрилась вновь забеременеть. По какой-то причине она не решилась сделать аборт, и пыталась избавить от плода самостоятельно – пила сильнодействующие препараты, надеясь, что ребёнок умрёт, не родившись.

От окружающих своё положение Людмила скрывала, отговариваясь болезнью, которая якобы привела к отёкам. Кроме того, женщина никогда не была стройной, так что сокрытие беременности не было особо сложной задачей.

Несмотря на то, что роды были тяжёлыми, ребёнок родился полностью здоровым. Людмила оставила его в больнице, а мужу заявила, что он умер при родах. Ребёнка из роддома отправили в дом малютки.

Оказалось, что в этом учреждении работала знакомая Михаила, которая, заметив знакомую фамилию, распространила слухи. В итоге родственники мужа начали требовать забрать ребёнка, и родителям мальчика пришлось его усыновить. Впоследствии Людмила развелась с мужем и продала квартиру.

Детей женщина оставила родителям бывшего мужа, а сама уехала в Москву, где вышла замуж. Впоследствии Людмила забрала детей с собой.

Сын, от которого женщина изначально отказалась, оказался самым толковым среди её детей – рано начал работать, а после окончания девяти классов он получил рабочую специальность и отправился в армию. При этом у него было заболевание, позволяющее получить отсрочку. Сейчас парень служит по контракту и зарабатывает на свою квартиру.

Дочь же Людмилы пошла по её пути – родила, и оставила ребёнка в роддоме. После давления своих друзей она всё же забрала ребёнка обратно.