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Замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко заявил о возможном вмешательстве РФ в ситуацию на Донбассе. По его словам, жителям непризнанных ДНР и ЛНР может быть оказана не только гуманитарная, но и военная помощь, сообщает портал Avia.Pro.

Представитель МИД заявил, что Россия не собирается развязывать войну с Украиной. Напротив, вмешательство РФ ставит перед собой цель не допустить полномасштабных боевых действий. Он отметил, что сейчас ситуация находится под полным контролем. Кроме того, Москва взаимодействует с Киевом на дипломатическом уровне, чтобы полностью исключить риски вооруженного столкновения.

Напомним, что в последние недели ситуация на Донбассе накалилась до предела. Украинская сторона все чаще обстреливает позиции ополчения, из-за чего появляются разнообразные мнения экспертов о скором начале войны. Однако представитель МИД заявляет, что сейчас важно избежать столь радикальных действий.

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