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Блогерша из Приморья Олеся Рожкова опубликовала видео, в котором обвинила сотрудника МЧС в том, что он её избил.

Конфликт произошёл в кафе в Спасске-Дальнем. Как заявила блогерша, мужчина, являющийся спасателем, нанёс ей несколько ударов. В итоге женщине разбили лицо, и ей была необходима помощь медиков. На своей странице в Instagram блогерша опубликовала видео, на котором стирает со своего лица кровь.

Согласно сведениям местных СМИ, в кафе между двумя компаниями произошёл конфликт. При этом в драку первыми полезли девушки.

После публикации ролика началась служебная проверка, во время которой было выяснено, что сотрудник МЧС пребывал в кафе в свободное от службы время. Кроме того, по словам очевидцев, он не участвовал в драке между девушками.

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