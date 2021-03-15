В Липецке арестовали 38-летнего жителя Мичуринска за избиение посетителя караоке-бара.

Инцидент произошёл 28 февраля около двух часов ночи. Как сообщается, между посетителями караоке-бара начался конфликт, который перерос в драку. Один из местных жителей в ходе драки получил перелом черепа и закрытую черепно-мозговую травму. Тот, где его избил, сбежал.

11 марта подозреваемый в жестоком избиении был задержан. Им оказался уроженец Дагестана, зарегистрированный в Мичуринске. В отношении него было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Также выяснилось, что ранее его уже судили за аналогичные преступления, а также за подкуп потерпевшего. В настоящее время судимость ещё не погашена.

Своего присутствия в баре обвиняемый не отрицает, также он написал явку с повинной и дал показания во время допроса. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая 2021 года.