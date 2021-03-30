В Санкт-Петербурге следственный комитет и прокуратура начали проверки после опрокидывания судна на судостроительном заводе «Пелла».

Как сообщается, инцидент произошёл во вторник. Согласно имеющейся информации, судно «Скорпион» получило крен, а в трюм начала проникать вода. Впрочем, в скором времени положение судна удалось стабилизировать.

На «Скорпионе», согласно имеющейся информации, проводились ремонтные работы. С судна самостоятельно эвакуировались шесть человек. Также сообщается ещё о двух сотрудниках завода, которых ищут.

По факту происшествия была организована доследственная проверка следственным управлением. Кроме того, свою проверку начала Северо-Западная транспортная прокуратура. На завод отправился волховстроевский транспортный прокурор.