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В Ленобласти погиб мужчина, перебегающий железнодорожные пути перед электричкой.

Как сообщается, инцидент произошел вечером 29 марта на перегоне между станциями Генерал Омельченко и Луга. Согласно имеющейся информации, мужчина совершал переход в неположенном для этого месте. В это время здесь ехала электричка, направляющаяся в Лугу из Санкт-Петербурга.

Машинист заметил мужчину и применил экстренное торможение, а также начал сигналить. Но мужчина не отреагировал и в итоге произошёл наезд. От полученных в результате этого травм пострадавший умер на месте инцидента.

Сейчас ведётся установление его личности, по факту трагедии проводится проверка. По её результатам будет принято дальнейшее решение.

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