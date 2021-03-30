В Ленобласти погиб мужчина, перебегающий железнодорожные пути перед электричкой.

Как сообщается, инцидент произошел вечером 29 марта на перегоне между станциями Генерал Омельченко и Луга. Согласно имеющейся информации, мужчина совершал переход в неположенном для этого месте. В это время здесь ехала электричка, направляющаяся в Лугу из Санкт-Петербурга.

Машинист заметил мужчину и применил экстренное торможение, а также начал сигналить. Но мужчина не отреагировал и в итоге произошёл наезд. От полученных в результате этого травм пострадавший умер на месте инцидента.

Сейчас ведётся установление его личности, по факту трагедии проводится проверка. По её результатам будет принято дальнейшее решение.