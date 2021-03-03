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В Кургане состоялся суд над грузчиками, по вине которых погиб мужчина.

Инцидент произошёл в прошлом году 22 сентября. Обвиняемые работали на одном из городских предприятий, в том числе, они убирали строительный мусор. Однако для этого они выбрасывали мусор, в том числе оконные рамы, с пятого этажа. Точно также они решили поступить и с дверью.

Они выкрикнули людям, которые могли находиться внизу, предупреждение, однако не удостоверились в том, что внизу никого нет. В итоге дверь упала на работника предприятия, который получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу, но мужчина всё же скончался.

Свои вину грузчики признали в полном объёме и раскаялись. Их признали виновными в причинении смерти по неосторожности. Каждый из обвиняемых получил по два года ограничения свободы.

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