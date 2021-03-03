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На Крымском полуострове отмечают седьмую годовщину воссоединения с Россией. В связи с этим был создан девиз, под которым и пройдет празднование столь знаменательного события, рассказал министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

Девиз звучит следующим образом: «Крымская весна – семь лет дома». Его нанесут на официальный логотип праздничных мероприятий, изображающий окрашенную в российские цвета карту полуострова.

На референдуме, который прошел в 2014 году, 96 процентов жителей Крыма проголосовали за его воссоединение с Россией. Украина, под контролем которой ранее находился полуостров, считает его присоединение к РФ оккупацией и регулярно заявляет о попытках «возвращения».

Российский лидер Владимир Путин на любые вопросы по поводу Крымского полуострова отвечает, что вопрос его принадлежности давно исчерпан и окончательно закрыт.

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