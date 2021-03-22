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Первый вице-спикер крымского Госсовета Ефим Фикс назвал предварительную сумму ущерба, нанесенного России перекрывшей Северо-Крымский канал Украиной. По его словам, убыток превышает 1 триллион рублей.

Он также отметил, что итоговая сумма, которая может значительно превысить результат предварительного расчета, будет озвучена после заседания рабочей группы, намеченного на ближайшую среду.

Фикс отметил, что в ходе заседания он вместе с главной Госсовета Владимиром Константиновым подвергнет более детальному рассмотрению каждую из позиций в подсчете суммы ущерба. Это позволит выявить даже мельчайшие детали и учесть их в окончательных вычислениях.

Напомним, что из-за засушливого 2020 года большая часть населения Крыма практически полностью осталась без воды. Особенно сильно ощущается эта проблема в Симферополе и окружающих столицу населенных пунктов-сателлитов.

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