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Губернатор Костромской области Сергей Ситников подсчитал результаты опроса родителей по поводу введения в регионе единой школьной формы и сделал вывод, что нужно снять этот вопрос с повестки дня.

По словам губернатора, около 30 процентов родителей, которые заполняли специальные анкеты, хотят одевать своих детей в школу индивидуально. Также большая часть опрошенных высказала отрицательное отношение к единой форме. Именно на основании этого и было принято решение в настоящий момент ее не вводить.

Сторонники школьной формы заявляют, что она дисциплинирует. Противники же отвечают, что единообразие превращает детей в серую массу и не дает возможности самовыражаться. В любом случае решение уже принято, поэтому споры представителей обоих лагерей не имеют особого смысла.

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