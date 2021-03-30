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Мужской журнал MAXIM представил первых участниц своего ежегодного конкурса красоты.

Как отмечается, в список попали сразу три представительницы Нижегородской области, причём одна из них возглавила рейтинг. Речь идёт о 30-летней Миле Андреевой, которая на данный момент набрала 68% голосов. В десятку вошла и 22-летняя Ксения Минеева, набравшая 57% голосов. Замыкает десятку лучших 35-летняя Екатерина Гусева. Как отмечается, в конкурсе она участвует уже не в первый раз.

В настоящее время приём заявок на участие в конкурсе ещё продолжается – он завершится 26 апреля. Поэтому все результаты на данный момент лишь предварительные, кроме того, в конкурсе пока что участвует лишь 20 девушек. Всего планируется составить шорт-лист из ста участниц, из которых затем отберут десять финалисток.

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