Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На китайском рынке появился новый монитор от бренда Redmi. Номер устройства в каталоге производителя – RMMNT27NF. Он может использоваться как отдельный девайс, так и в качестве одного из элементов видеостены – для ее создания достаточно объединить несколько подобных мониторов воедино.

Характеристики устройства впечатляют – оно наделено IPS-экраном с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920 х 1080 px с широкими углами обзора. Рамки дисплея в верхней его части и по обеим сторонам выполнены максимально тонкими специально для того, чтобы обеспечить комфортный просмотр картинки при объединении нескольких мониторов.

Дисплей установлен на достаточно простую подставку, которая дает возможность изменять угол наклона. Максимальная контрастность монитора составляет 1000:1, а яркость – 300 кд/кв.м.

Покупка устройства обойдется в 125 долларов, однако напомним, что пока оно реализуется только на китайском рынке. Вполне возможно, в ближайшее время монитор дойдет и до России.

Вам может понравиться

Apple разрабатывает беспроводную технологию восстановления данных для iPhone

Специалисты Apple работают над двумя версиями новой функции восстановления данных. Первая предполагает беспроводное подсоединение к Интернету и следование инструкциям, а вторая – реализацию скрытого порта для мастеров сервисных центров. Согласно

iPhone 13 Pro и Pro Max получат рекордный 1Тб встроенной памяти

Объем встроенной памяти в новейших смартфонах iPhone 13 достигнет 1 Тб, рассказало издание Wedbush, ссылаясь на инсайдерскую информацию. Уточняется, что речь идет о «старших» модификациях Pro и Pro Max. Прогнозы

В Google Chrome появились автоматические субтитры

Десктопный вариант популярного браузера Google Chrome получил новую опцию – автоматические субтитры, которые упрощают его использование людям, имеющим проблемы со слухом. Данную функцию начали тестировать еще в предыдущем году. Сейчас
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | город Мытищи: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 марта – небольшая облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 1 марта – небольшой снег, до 2 °C | Подольск: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 1 марта – небольшой снег, до 3 °C |