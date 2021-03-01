На китайском рынке появился новый монитор от бренда Redmi. Номер устройства в каталоге производителя – RMMNT27NF. Он может использоваться как отдельный девайс, так и в качестве одного из элементов видеостены – для ее создания достаточно объединить несколько подобных мониторов воедино.

Характеристики устройства впечатляют – оно наделено IPS-экраном с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920 х 1080 px с широкими углами обзора. Рамки дисплея в верхней его части и по обеим сторонам выполнены максимально тонкими специально для того, чтобы обеспечить комфортный просмотр картинки при объединении нескольких мониторов.

Дисплей установлен на достаточно простую подставку, которая дает возможность изменять угол наклона. Максимальная контрастность монитора составляет 1000:1, а яркость – 300 кд/кв.м.

Покупка устройства обойдется в 125 долларов, однако напомним, что пока оно реализуется только на китайском рынке. Вполне возможно, в ближайшее время монитор дойдет и до России.