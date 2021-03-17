В южной части Китая высадили второе поколение рисовых семян, селекция которых происходила в космическом пространстве. Предполагается, что уже в конце июня будет начат сбор урожая риса из космоса.

Это уже второй подобный эксперимент. В первом космический корабль, на котором находились семена, просто облетел вокруг планеты по орбите, а вот во втором аппарат «Чанъэ-5» добрался до Луны и благополучно вернулся обратно.

Ученые считают, что высаженные полторы тысячи семян за время полета подверглись воздействию солнечной радиации и вполне могли получить серьезные наследственные изменения.

Рис, прошедший испытания космосом, высадили в теплице инженерного исследовательского центра космической селекции, который создавался специально для выращивания выведенных в космосе растений.