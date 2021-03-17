Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В южной части Китая высадили второе поколение рисовых семян, селекция которых происходила в космическом пространстве. Предполагается, что уже в конце июня будет начат сбор урожая риса из космоса.

Это уже второй подобный эксперимент. В первом космический корабль, на котором находились семена, просто облетел вокруг планеты по орбите, а вот во втором аппарат «Чанъэ-5» добрался до Луны и благополучно вернулся обратно.

Ученые считают, что высаженные полторы тысячи семян за время полета подверглись воздействию солнечной радиации и вполне могли получить серьезные наследственные изменения.

Рис, прошедший испытания космосом, высадили в теплице инженерного исследовательского центра космической селекции, который создавался специально для выращивания выведенных в космосе растений.

Вам может понравиться

ВСУ срочно развернули на Донбассе более пяти комплексов ЗРК С-300В1

Генштаб Украины озаботился защитой своих наземных подразделений в Донбассе от воздушного нападения. В срочном порядке на линию разграничения были переброшены зенитно-ракетные комплексы С-300В1, сообщает издание Dat Viet. Авторы публикации говорят

Мэрия Оренбурга прокомментировала видеозапись с коммунальщиками, сидящими в ковше трактора

В администрации Оренбурга дали комментарий недавно появившейся в Сети видеозаписи, на которой работники коммунальной службы из ковша трактора посыпают песком дорогу. Так, недавно в Сети был опубликован видеоролик, на котором
  • Анна
  • 15.03.2021
  • читать 1 минуту

Российские стратегические предприятия защитят автоматизированной системой управления ПВО

Представители российского Минобороны рассказали о новейшей системе ПВО, которая будет обеспечивать надежную защиту от атак с воздуха стратегических предприятий на Урале и в Поволжье. В этот автоматизированный комплекс войдут ЗРПК
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 марта – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 17 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 марта – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 марта – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 17 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 17 марта – переменная облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 17 марта – переменная облачность, до 12 °C |