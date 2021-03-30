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Китайские специалисты подсчитали, во сколько обойдётся полёт истребителя Су-27 с учётом всех факторов.

Как отмечается, расходы на авиацию заключаются не только в содержании техники, но и в стоимости топлива. На его расход влияют такие параметры, как модель двигателя, вес фюзеляжа и боеприпасов, режим полёта и опытность лётчика.

Су-27, по словам экспертов, заправляют в объёме 11 200 литров. В крейсерском режиме без применения маневрирования он потратит около 3 750 литров топлива за час, а время полёта составит около трёх часов. При стоимости топлива 75 тысяч рублей за тонну, час такого полёта обойдётся в 730 тысяч рублей.

Кроме того, в этом случае не учитываются взлёт и маневрирование. С их учётом стоимость одного часа полёта может увеличиться даже в три раза – до 2,3 миллиона рублей. Впрочем, полёт американского истребителя F-35 обойдётся ещё дороже – около 2,6 миллиона рублей за час.

Эксперты отметили, что среднестатическому государству слишком дорого содержать ВВС, так как расходов требует ещё и разработка и производство самолётов. Поэтому, даже с учётом высокой стоимость авиации, дешевле купить готовые самолёты.

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