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В Кингисеппе дорожный конфликт привёл к стрельбе из пневматического пистолета.

Как сообщается, примерно в полдень 6 марта в правоохранительные органы позвонил 30-летний мужчина. Он рассказал, что является водителем микроавтобуса Ford Transit, и у него произошёл конфликт с водителем Lada Granta. В итоге тот начал стрелять в его сторону, после чего скрылся. Стрельба повредила боковое зеркало.

Водитель повреждённого микроавтобуса попробовал преследовать своего обидчика, но тому удалось скрыться. В скором времени полиция задержала его на Нарвском шоссе.

Как выяснилось, агрессором был 20-летний мужчина с пневматическим пистолетом. Его доставили в отделение полиции. После беседы с ним будет принято процессуальное решение.

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