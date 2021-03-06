В Кингисеппе дорожный конфликт привёл к стрельбе из пневматического пистолета.

Как сообщается, примерно в полдень 6 марта в правоохранительные органы позвонил 30-летний мужчина. Он рассказал, что является водителем микроавтобуса Ford Transit, и у него произошёл конфликт с водителем Lada Granta. В итоге тот начал стрелять в его сторону, после чего скрылся. Стрельба повредила боковое зеркало.

Водитель повреждённого микроавтобуса попробовал преследовать своего обидчика, но тому удалось скрыться. В скором времени полиция задержала его на Нарвском шоссе.

Как выяснилось, агрессором был 20-летний мужчина с пневматическим пистолетом. Его доставили в отделение полиции. После беседы с ним будет принято процессуальное решение.