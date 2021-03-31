В Кузбассе продлили режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса.

Согласно распоряжению, которое было опубликовано на официальном сайте правительства Кузбасса 31 марта, режим ограничений продлевается ещё на месяц – до 30 апреля 2021 года. Документ был подписан и. о. губернатора Кемеровской области Вячеславом Телегиным. Распоряжение вступает в силу со дня публикации.

В итоге, все введённые из-за коронавирусной инфекции меры ограничения, такие, как обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции, будут действовать до конца апреля как минимум. Как отмечается, последний раз действие этих ограничений продлевали в конце февраля.